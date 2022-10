Fischer: »Natürlich bin ich nicht makellos«

Interview: Sängerin über ihre Österreich-Konzerte und das Image als Powerfrau

ÖSTERREICH: Heute singen Sie in Bad Hofgastein. Werden Sie da schon Teile der neuen Show präsentieren?

Helene Fischer: Dieses Österreich-Konzert ist ja ein lange verschobenes Nachhol-Konzert. Ich glaube, die Leute sind froh, wenn ich endlich da bin. Ich beziehe mich in Bad Hofgastein rein auf die Musik. Meine Fans haben mich dort ganz für sich alleine.

ÖSTERREICH: Im September 2023 kommen Sie dann fünf Mal in die Stadthalle ...

Fischer: Ich möchte die Fans in eine Welt ent­führen, die uns den Alltag vergessen lässt! Gerade in Zeiten wie diesen ist es für alle am allerwichtigsten, einfach mal abzuschalten.

ÖSTERREICH: Wie bereiten Sie sich auf die Tour vor?

Fischer: Ich versuche mit dieser Show sehr viele persönliche Momente zu kreieren. Mit sehr viel Herz und sehr viele Seele. Es wird wieder viel Akrobatik dabei sein. Ich will neue ­Dimensionen schaffen.

ÖSTERREICH: Auch mit Blick auf die Veränderungen in Ihrem Leben: Wird man mit der Zeit vorsichtiger?

Fischer: Ein Teil von mir hat sich sehr verändert, aber ein großer Teil hat sich gar nicht verändert. Ich bin nach wie vor sehr gewillt, Spektakuläres zu erlernen, und habe dabei keine Ängste.

ÖSTERREICH: Sie gelten als Powerfrau. Als makellos ...

Fischer: Das wäre ja erschreckend, wenn ich keine Fehler machen würde. Natürlich bin ich nicht makellos. Ich bin eigentlich super entspannt und eigentlich ganz normal.