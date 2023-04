Nashville ließ Musik auf Tränen folgen

Nach der Schießerei an einer Schule machte das Tin Pan South Festival in Nashville wieder Mut. Wir waren live dabei.

Trauerminuten für die Opfer der Schießerei an der Covenant Schule, Überraschende Gastauftritte von Garth Brooks, Carly Pierce oder Jo Dee Messina und Hunderte Top-Hits wie Heart Like A Truck, Till You Can’t oder Soak Up the Sun. Tin Pan South, das größte Songwriting Festival der Welt, belehrte jetzt in Nashville den berühmten Sinatra-Sprich „It’s The Singer not the Song“ einfach eines besseren. Ohne Songwriter stände die Musik still. ÖSTERREICH rockte fünf Tags lang mit.

Zum bereits 31. Mal wurden nun im Auftrag der Nashville Songwriters Association International bei insgesamt 95 Konzerten in zehn legendären Venues wie dem Listening Room, 3rd & Lindsley oder dem Bluebird Cafe wieder über 400 aktuelle Songwriter gefeiert. Mit dabei arrivierte Legenden wie Tony Arata (The Dance), Grammy-dotierte Auftragsschreiber (Matt Rogers), kommende Superstars (Mitchell Tenpenny) und als witziges Highlight auch Musik-Comedian Ft Worth Ferguson, der „Borat“ der Country-Musik.

Gerade in Nashville ist das Songwriting ein hartes Brot. „Ich habe in meinem Leben sicher über 5.000 Songs geschrieben. Keine 100 davon wurden veröffentlicht und erst wenn ein echter Superstar wie Carrie Underwood deinen Song aufnimmt lässt sich damit gut verdienen,“ erklärt Brett James das Business. Trotz dieses riesigen Konkurrenzkampf hält die Song-Writing Community zusammen. Vor allem in so schweren emotionellen Zeiten so knapp nach der Tragödie an der Covenant Schule.

Und so standen neben den Songs und erklärenden Hintergrund-Storys heuer leider auch die Tränen im Mittelpunkt. Nicht nur bei Nicolle Galyon: „Nach dem Amoklauf haben wir lange überlegt ob man diese Konzerte überhaupt geben darf. Aber Musik ist und bleibt das größte Heilmittel.“ Zumindest bei den 95 Konzerte vom Tin Pan South Festival war das der Fall.