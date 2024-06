Metallica: Jetzt gibt’s das Chaos-Konzert mit dem Falco-Hit als Download

Anfang Juni ließen Metallica Ebreichsdorf erzittern. 60.000 Fans bei Heavy-Metal- Hit und im Stau-Chaos. Jetzt gibt’s die Show als Download.

Dieses Konzert werden die 60.000 Fans wohl so schnell nicht vergessen. Am Samstag donenrten Metallcia mit einem 15-Song stakrne Hit-Feuerwerk, das sogar nochmit der coolen Falco-Hommage „Der Kommissar“ aufgefettet wurde , durch Ebreichsdorf. Großes Chaos inklusive: Bis zu vier Stunden (!) Stau bei der Abreise, technische Pannen an den Getränke-Ständen und massive Ton-Schwankungen im Stehplatz-Bereich.

© Thomas Zeidler-Künz ×

Metallica heizten 60.000 Fans in Ebreichsdorf auch mit Falco ein!

Mega-Chaos um Metallica in Ebreichsdorf: bis zu 4 Stunden Abreise-Stau!

Das war die Setlist in Ebreichsdorf:

Whiplash

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Enter Sandman

72 Seasons

If Darkness Had A Son

Der Kommissar

The Day That Never Comes

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Lux Æterna

Seek & Destroy

One





Jetzt gibt’s das Konzert, das von Metallica stringent als Wien-Show gefeiert wurde – auch auf der Homepage, den T-Shirts und mit allen Ansagen „Wollt ihr Heavy, Wien? Metallica gibt euch heavy!“ – zum Wiederhören. Auf livemetallica.com wurde nun der Dowlnoad des einzigen Österreich-Konzert freigeschalten. Für 14,99 Euro (MP3) oder 24,99 Euro (CD) gibt’s nun den Austro-Kracher zum immer wieder hören. Auch das brachiale Falco-Tribute. Dazu haben Metallica auch gleich ein Video aus Vienna - also Ebreichsdorf - freigeschalten: "Enter Sandman"