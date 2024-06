× Nova Rock: ab heute gibt’s die Tickets für 2025

Nach dem „Nova“ ist vor dem „Nova“. Gestern ging nach nächtlichem Regen das Festival Finale mit Bring Me the The Horizon und Co. fast gatschfrei über die Bühne. Schon heute startet der Vorverkauf für 2025, wo u.a. Slipknot und Wanda erwartet werden.

Ohne Regen geht es einfach nicht! Am Samstag, just als die Headliner Måneskin und Alice Cooper rockten, wurde Nickelsdorf dann doch von starken Schauern heimgesucht. Nova Rock: Um 22.28 Uhr kam der Regen Nova-Rock-Chef Tatar: „Es ist das nahezu perfekte Festival!“ Otto als größter Hit vom Nova Rock! Auch mit derbem Wiener Lied Nova Rock startete mit Schock und Hollywood-Star © APA/EVA MANHART × © zeidler × © zeidler × © zeidler × Nahmen es die coolen ESC-Sieger, bei denen Bassistin Victoria De Angelis unter ihrem transparent Outfit mal wieder den Busen durchblitzen ließ, locker („Wir sind so heiß, dass wird den Himmel feucht gemacht haben!") so traten doch viele der 200.000 Fans vorzeitig die Flucht an. Rund eine Stunde Stau bei der Abreise. Die einzige Komplikation einer vier-tägigen Rock-Party bei der Green Day, Sum 41 oder Body Count Akzente setzten und Veranstalter Ewald Tatar eine durchwegs positive Bilanz zieht: „Es was das nahezu perfekte Festival!“ © zeidler × © BZFOS/Andreas Graf × Für die Austro Stars von Bloodsucking Zombies from Outer Space die kurzfristig für Slipknot-Star Corey Taylor einsprangen und dafür sogar extra Urlaub genommen hatten, ja sowieso: Um 12 Uhr noch bei der Arbeit. Um 19 Uhr dann ein Selfie mit Keanu Reeves. Der lieferte mit seiner Band Dogstar Hollywood-Alarm. Ganz ohne Allüren. „So einen normalen, respektvollen und zurückhaltenden habe ich selten erlebt,“ schwärmt auch Tatar. © APA/EVA MANHART × Ging gestern auf dem nahezu gatschfreien Gelände das große Finale mit Biohazard, Babymetal und Bring Me The Horizon über die Bühne so startet bereits heute der Run auf das nächste Nova Rock, das vom 12. biis 14 Juni 2025 angesetzt ist . Um 12 Uhr gehen bei oetiocket und ticket24.at die Early Bird Tickets für Slipknot, Wanda und Electric Callboy in den Verkauf. „5.000 Festival-Pässe sind dafür aufgelegt und die werden relativ schnell weg sein,“ weiß Tatar.