NSYNC: Reunion für Troll-Soundtrack

Neuer Kreischalarm um *NSYNC! Plakate in New York deuten auf eine Reunion hin. Mit dem Hit ''Take You To A Better Place'' für den Soundtrack von ''Trolls 3''

Lance Bass, Joshua Scott Chasez (JC), Joey Fatone,Chris Kirkpatrick und natürlich Justin Timberlake. Von 1996 bis 2001 sorgten *NSYNC mit Hits wie „I Want You Back“, “Tearin’ Up My Heart“ oder „Here We Go“ weltweit für Kreischalarm: Über 70 Millionen verkaufte CDs und 35 relevante Awards. Jetzt, 5 Jahre nach dem man sich für den Stern am Hollywood Boulevard das letzte Mal gemeinsam zeigte, steht das Sensations-Comeback an: *NSYNC sollen für den neuen Trick-Film "Trolls Band Together" den Song „Take You To A Better Place“ aufgenommen habe. Der erste neue Hit seit 22 Jahren. Darauf deutet eine Serie an Plakaten in New York hin. Darauf ist u.a. der Buchstabe *N“ vom Band-Logo zu sehen und ein QR-Code der zu einer ersten Hörprobe führt.

Am 20. Oktober kommt der "Trolls"-Film in die Kinos. Wohl mit einem neuen Hit von *NSYNC.