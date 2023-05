ÖSTERREICH bringt sie zu The Offspring

Self Esteem, Why Don't You Get a Job? und natürlich Pretty Fly (for a White Guy) - seit 1989 lassen The Offspring alle Punk-Herzen höher schlagen: über 40 Millionen verkaufte CDs, 16 relevante Awards und das wegweisende Hit-Album Smash (1994). Dazu schweißtreibende Konzerte. Zuletzt sorgten Dexter Holland, Noodles und Co. am Nova Rock für Stimmung.

Konzert. Jetzt gibt's die heiß ersehnte Zugabe! ÖSTERREICH holt die noch immer taufrischen Alt-Punks nach Wr. Neustadt. Am 13. Mai zünden The Offspring in der Arena Nova das neue Vollgas-Programm rund um die aktuelle Hit-CD Let the Bad Times Roll, die in den Austria Top 40 natürlich sofort wieder auf Platz eins stürmte. Vom Opener Come Out And Play bis zum Finale Self Esteem standen bei den letzten US-Konzerten gleich 16 Punk-Hymnen am Programm. Auch das Ramones-Cover Blitzkrieg Pop.

Gewinn. Der Punk-Hit des Jahres in Wr. Neustadt ist natürlich längst ausverkauft. ÖSTERREICH sind sie am 13. Mai in der Aren Nova dennoch live dabei: auf oe24.at gewinnen Sie jetzt die letzten 3x2 Tickets das einzige Austro-Konzert von The Offspring am 13.Mai in Wr. Neustadt. Gleich reinklicken.