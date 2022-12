ÖSTERREICH bringt Sie zu Weird Al Yankovic

Seit den 80er Jahren sorgt „Weird Al“ Yankovic mit witzig-schrägen Song-Parodien von Madonna (Like A Surgeon), Michael Jackson (Fat) oder Queen (Another One Rides The Bus) für Furore: Über 12 Millionen verkaufte CDs, fünf Grammys und jüngst das verrückt-fiktive Bio-Pix Weird mit Harry-Potter-Star Daniel Radcliffe in der Hauptrolle.

Konzert. Jetzt kommt der witzige Akkordeon-Satiriker zum allerersten Mal nach Österreich. Am 6. März liefert Weird Al im Wiener Gasometer unter dem Motto „Dare to be Stupid" (z.dt.: „Wagen Sie es, dumm zu sein“) die Pop- und Comedy-Show Ill Advised Vanity.

