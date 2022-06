ÖSTERREICH bringt sie zum Geheim-Event der Imagine Dragons

CD-Premiere am 24. 6. in Wien

Am Donnerstag (23. Juni) zünden die Chart-Stars Imagine Dragons ihr Hit-Feuerwerk für 40.000 Fans im Happel-Stadion. Auch als Warm-Up für das neue, für 1. Juli erwartete Album „Mercury – Act 2“. Bereits am Freitag (24. Juni) wird der sichere Chat-Hit bei einem Top-exklusiven Event in Wien präsentiert. Die Welt-Premiere des neuen Hit-Videos „Sharks“ und ein Frage- und Antwort-Session mit der Hit-Band inklusive. Sänger Dan Reynolds und Co. sind nämlich bei dem Gala-Event sogar persönlich anwesend!

© Universal Music

Mit ÖSTERREICH sind sie bei der Imagine Dragons Sensation live dabei. Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 2x2 Tickets für die exklusive Premiere der Hit-CD "Mercury – Act 2" am 24. Juni in Wien. Gleich mitspielen!



Gewinnspiel: So kommen Sie zum Geheim-Event der Imagine Dragons

ÖSTERREICH bringt Sie zum Gala-Premiere der neuen CD "Mercury – Act 2 "der Imagine Dragons – HIER mitspielen: