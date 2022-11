× Parov Stelar, Stereo MC’s & Co. swingen in Eisenstadt

ÖSTERREICH präsentiert das neue Butterfly-Dance!-Festival in Eisenstadt. Am 7. Juli swingen Parov Stelar, Xavier Ruud, die Stereo MCs und Co. im Schlosspark Eisenstadt. Die Tickets gibt's ab sofort!

Am 7. Juli wird der Schlosspark Esterhazy in Eisenstadt zum größten Dancefloor des Landes. ÖSTERREICH präsentiert das brandneue Ein-Tages Festival „Butterfly Dance!“. Als Headliner wird dabei der heimische Electro-Swing-König Parov Stelar mit seiner größten Hits rund um Catgroove oder The Burning Spider den bis zu 8.000 Fans einheizen. Dazu gibt’s ein Wiedersehen mit Multi-Instrumentalist Xavier Rudd, den 90er-Jahren-Charthelden Stereo MCs (Connected), der Kultband Kosheen (Kokopelli), Blufunk-Star Keziah Jones sowie dem grandiose heimischen Musik-Kollektiv DelaDap. © Barracuda Music × Parov Stelar verspricht für die Festival Premiere eine Dancefloor-taugliche Hitshow mit komplett neuem Bühnenbild und visuellem Erlebnis sowie viele neue Songs, neue Arrangements und einigen Überraschungen. Das neue Festival soll nun zur jährlichen Institution werden und die Genres Dance, Soul, Funk, Reggae, HipHop und Jazz vereinen. Die Tickets für die von ÖSTERREICH präsentierte Premiere am 7. Juli in Eisenstadt gibt's ab sofort bei oeticket und ticket24.at.