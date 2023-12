AC/DC-Schlagzeuger Colin Burgess gestorben

Er starb im Alter von 77 Jahren. Das gab die Band auf mehreren ihrer sozialen Plattformen am Samstag bekannt. Auf Instagram schrieb die Gruppe: "Glückliche Erinnerungen, rock in Frieden, Colin." Dazu stellte sie ein Schwarz-Weiß-Foto von dem früheren Bandmitglied.

Very sad to hear of the passing of Colin Burgess. He was our first drummer and a very respected musician. Happy memories, rock in peace Colin. pic.twitter.com/8jWLXq8TPJ