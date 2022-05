Bruce Springsteen rockt 2023 in Wien

Das erste Mega-Konzert für 2023 ist fixiert! Am 18. Juli 2023 kommt Bruce Springsteen ins Ernst Happel Stadion. Ab 1. Juni gibt’s die Tickets!

Fast zehn Jahre ist es her, dass Bruce Springsteen mit einer unglaublichen Rekord-Show im Wien aufspielte. Exakt 221 Minuten lang - also satte 3 Stunden und 41 Minuten - stand er am 12. Juli 2012 im Ernst-Happel-Stadion mit seiner legendäre E-Street Band auf der Bühne. Das längst Konzert das es je in Österreich gab. Und mit gleich drei Tour-Premieren (Loose Ends, Empty Sky und Tougher Than the Rest) auch eines der spannendsten in ganz Europa.

Jetzt kommt „Der Boss“ wieder! Am 18. Juli 2023 schlägt Springsteen mit Hits wie „Born To Run“, „Dancing in the Dark“ oder „Hungry Heart“ endlich wieder im Happel-Stadion auf. Die Tickets für das heißersehnte Österreich-Comeback gibt es ab 1. Juni im Ticketmaster- Presale und ab 3. Juni dann auch bei oeticket und Ticktet24.at.