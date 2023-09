Fans können sich auf das Album 'Our Songs' freuen.

Wie lässig ist das denn bitte? Fans von Superstar Anastacia können sich auf ein ganz besonderes Album freuen. Auf 'Our Songs' covert die Sängerin deutsche Superhits und singt sie auf englisch! Darunter auch "Tage wie diese" von den Toten Hosen.

Conchita: Spaß mit Anastacia

Begeistert von ihr

Doch wie kam es dazu? Die Bild klärt auf, denen sagte Anastacia nämlich: "Wir haben Campino kontaktiert. Und er sagte sofort: 'Wenn Anastacia meinen Song singen möchte, dann kann sie das gerne tun.' Ich war total begeistert, den Campinos Song ist wie für mich gemacht."

Auch diese Künstler

Und was findet sich noch am Album, Songs welcher Künstler? Anastacia singt auch was von den Scorpions, Peter Maffay und sogar von Udo Lindenberg!

Anastacia bald in Wachau

Anastacia kommt am 22. und 23. September zur "Starnacht aus der Wachau" nach Rossatzbach. Die US-amerikanische Singer/Songwriterin wird nach 2017 zum zweiten Mal zu Gast bei dem Event sein. Ihr neues Album "Our Songs" mit deutschen Hits in englischer Sprache wird zeitgleich erscheinen. Als weitere Gäste der "Starnacht aus der Wachau" wurden am Mittwoch in einer Aussendung u. a. Die Prinzen, Andreas Gabalier, Francine Jordi, Christin Stark und Dominik Gassner angekündigt.