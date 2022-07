× Protest-Konzert von Patti Smith in Wien

Donnerstag Wut-Auftritt. Freitag Benefiz bei „Nacht gegen Armut“! Patti Smith rockt Wien.

„Das wird eine ziemliche Challenge für mich bei dieser Hitze, aber ich liebe Wien und ich liebe diesen Ort“ Patti Smith lieferte am Donnerstag in der Arena eines der heißesten Konzerte des Jahres. Auch musikalisch. Vom Opener "Redondo Beach", bei dem sich während dem Singen sogar Zöpfe (!) ins Weiße Haar geflochten hat, bis zum Finale rund um die Mitsing-Hits "Gloria" und "People Have The Power" wütete sich die „Godmother of Punk“ vor 3.000 begeisterten Fans flotte 90 Minuten lang durch die Musikgeschichte. Auch mit den Hits von Bob Dylan ("The Wicked Messenger"), Neil Young ("After The Gold Rush"), Iggy Pop "(I Wanna Be Your Dog") oder Lou Reed ("Walk on the Wild Side") sowie dem als Urschrei dargebotenen Allen-Ginsberg-Gedicht "Footnote to Howl".

© zeidler ×

© zeidler ×

Witzig: Gerade beim Überhit "Because The Night" verhaute sie den Einstieg, was ihr ein beherztes „I fucked up!“ entlockte. Ein lautes, ein wichtiges Protest-Konzert. „Wir sind die Zukunft und die Zukunft gehört uns!“ Zugabe heute, Freitag bei der „Nacht gegen Armut“ wieder in der Arena.