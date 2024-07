× Rod Stewart: Abschied mit Frühstart in Wien

Rod Stewart zündet heute sein allerletztes Wien-Konzert. Wegen der EURO geht die Hit-Show in der Stadthalle schon um 19 Uhr los.

Seine geliebten Schotten sind bei der EURO ja schon in der Vorrunde ausgeschieden. Gut möglich, dass Rod Stewart also heute Österreich gegen der Türkei die Daumen drückt. Zeit dafür hätte er: Das Abschieds-Konzert unter dem Motto „One Last Time“ in der Wiener Stadthalle startet nämlich bereits um 19 Uhr (!). Damit Rod rechtzeitig zum Ankick um 21 Uhr fertig ist.

© Getty Images ×

Wegen Ukraine-Flagge: Leipziger Publikum buhte Rod Stewart aus

Rangnick lädt Team zu Rod Stewart-Konzert ein

Vor Rod Stewart läuft Kroatien-Hit am Handy

Das ist die geplante Setlist:

Addicted to Love

You Wear It Well

Having a Party

Tonight I'm Yours (Don't Hurt Me)

It's a Heartache

Tonight's the Night (Gonna Be Alright)

Rollin' and Tumblin'

Stay With Me

Forever Young

The First Cut Is the Deepest

I Don't Want to Talk About It

Maggie May

I'd Rather Go Blind

Young Turks

Downtown Train

I'm Every Woman

Rhythm of My Heart

People Get Ready

Have I Told You Lately

Hot Stuff

Baby Jane

It Takes Two

Some Guys Have All the Luck

Zugaben;

Da Ya Think I'm Sexy?

Sailing

© Getty Images ×



Ein ungewöhnlich früher Beginn für eine ganz große Hit-Show. Vom Opener mit dem Robert-Palmer-Cover "Addicted To Love" bis zu den Zugabe "Da Ya Think I‘m Sexy?" und "Sailing" zündet Rod die 25 größten Hits der Musikgeschichte. Auch von Bonnie Tyler ("It‘s a Heartache"), Etta James ("I‘d Rather Go Blind") oder Muddy Waters ("Rollin‘ and Tumblin‘")

© YouTube/BettinaSchwarz ×

© YouTube/BettinaSchwarz ×



Zwischen ewigen Klassikern wie "Maggie May", "Young Turks" oder "Baby Jane" will Stewart auch in Wien politisieren: "Rhythm of My Heart" widmete er zuletzt ja den ukrainischen Kämpfern. Salut vor einem Bild von Präsident Selenski und „Fuck Putin"-Ansage inklusive. Dafür gab‘s in Berlin Jubel. In Leipzig jedoch Buh-Rufe.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Genereller Beifall wird indes bei "People Get Ready" erwartet. Da will Stewart nämlich unsere Team-Kicker am Screen zeigen.