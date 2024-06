Wegen Ukraine-Flagge: Leipziger Publikum buhte Rod Stewart aus

Weil Rod Stewart Flagge bekannte, wurde er bei seinem Konzert in Leipzig vom Publikum ausgebuht.

Über 12.000 Leipziger Fans fieberten dem Aufritt der Rock-Ikone Rod Stewart entgegen. Kurz nach 20 Uhr war es dann soweit: Mit Hits wie "Sailing" oder "Da Ya Think I‘m Sexy?" heizte der britische Überstar der restlos ausverkauften Arena in Leipzig ein. Bis plötzlich die Stimmung kippte!

"Fuck Putin"-Slogan

Als Stewart im blauen Anzug seinen Song "Rhythm Of My Heart" anstimmte, kündigte er diesen mit den Worten "Fuck Putin" an. Just in dem Moment erschien hinter ihm auf der Leinwand eine übergroße Ukraine-Flagge sowie das Konterfei von Wolodymyr Selenskyj - zum Unmut der Fans.

Buh-Rufe für Rod Stewart

Das Leipziger Publikum ließ seinem Unmut freien Lauf und pfiff Rod Stewart für diese Aktion gnadenlos aus. Und auch im Internet folgte ein Shit-Storm, der in die gleiche Kerbe stieß. Die Reaktionen reichten von Postings wie "Für eine Seite Partei zu ergreifen, kommt nie gut an. Hätte Rod Stewart sich wie Michael Jackson damals gegen Kriege positioniert, wäre ihm Applaus sicher gewesen" bis hin zu "Rod Stewart Fauxpas von der FAZ und Berlin gefeiert, erklärt die Wahlumfragen zugunsten der AfD und BSW im Osten".

Berlin-Konzert unter anderen Vorzeichen

Unter gänzlich anderen Vorzeichen stieg einen Tag darauf Rod Stewarts Auftritt in Berlin, wo auch das ÖFB-Team den Klängen des Briten lauschte. Dort skandierte Stewart erneut "Fuck Putin" vor ukrainischer Flagge - und wurde dafür vom Publikum lautstark gefeiert.