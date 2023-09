× Rolling Stones: Keith Richards heizt die Tour Gerüchte an

Im Vorjahr feierten die Stones ihren 60er mit einem Sensations-Konzert in Wien. 2024 dürfte es mit dem neuen Album "Hackney Diamonds" weitere Konzerte geben: „Wenn niemand ins Gras beißt oder sich ein Bein bricht.“

„Wenn im nächsten Jahr niemand ins Gras beißt oder sich ein Bein bricht, wäre ich überhaupt nicht überrascht wenn wir auf Tour gehen würden!“ Im Interview mit dem Magazin "Rolling Stone" heizt Keith Richards jetzt die Tour-Gerüchte der Stones neu an. Zum für 20. Oktober erwarteten Comeback-Album „Hackney Diamonds“ sollte es wieder eine Reihe an Konzerten geben. Darauf wies ja auch schon eine „geheime Botschaft“ im Video zum aktuellen Hit „Angry“ hin. Auf einem der Billboards wird auch eine "Hackney Diamonds Tour" gezeigt.

Laut langjährigem Stones-Rhythmus wäre nach der 2022 auch in Wien gezündeten Jubiläums-Show „Sixty“ jetzt wieder die USA dran. Dazu verdichten sich auch die Gerüchte um Auftritte in Südamerika. Inder Regeln spielen die Stones 14 Konzerte pro Serie. Europa-Termine sollte es 2024, wenn überhaupt, erst im Herbst geben. Im Juni und Juli sind ja die größten Stadien in Deutschland wegen der Fußball-Europameisterschaft schon gebucht.