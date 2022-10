Heute rockt Helene Fischer „Willkommen Österreich“. Ihre Vorfreude darauf hat sie uns im Interview verraten.

TV-Hit. „Ich finde die beiden sehr erfrischend und es hat mir beide Male davor immer gut gefallen. Und deshalb gehe ich auch mit einer Vorfreude in die Show.“ Schlager-Queen Helene Fischer liefert heute den großen TV-Hit im ORF. Ab 22 Uhr ist sie zu Gast bei Willkommen Österreich. Plant dabei neben einem Talk mit Stermann und Grissemann zur neuen CD & DVD Rausch – live (ab 21. Oktober) auch ein Duett mit Russkaja. Dafür wurde schon gestern Nachmittag geprobt. „Das ist eine spannende Herausforderung. Ich freue mich da schon sehr drauf. Auch die Band endlich wieder zu sehen,“ strahlt sie dabei im ÖSTERREICH-Interview vor Vorfreude.

Regen-Königin. Ihr TV-Auftritt ist Highlight eines mehrtägigen Österreich-Besuchs. Am Samstag hielt sie ja schon 31.000 Fans in Bad Hofgastein atemlos. Trotz strömenden Regens. „Ich ziehe das Wasser definitiv an doch das macht bei Open Air Auftritten etwas ganz besonderes: mit dem Publikum und mit mir.“

Österreich-Fan. Von Österreich ist sie, wie sie schon auf der Bühne und erst recht im Interview schwärmt, generell begeistert: „Ich liebe Österreich. Schon seit vielen Jahren. Ich bin wahnsinnig gerne bei euch.“ Was macht uns denn für Helene denn gar so besonders? „Die Bodenständigkeit, die Herzlichkeit und die Art wie man aufeinander zu geht. Natürlich auch die Kulinarik. Die Küche hier ist fantastisch. Ich habe noch nie schlecht in Österreich gegessen. Und die Liebe zum Detail und zur Natur. Deshalb habe ich euch Österreicher so gerne.“

Neue Show. Kein Wunder, dass sie schon im September 2023 wieder kommt. Für gleich fünf (!) Stadthallen-Konzerte plant Helene eine spektakuläre Show in Zusammenarbeit mit den Cirque du Soleil. „Ich will Erinnerungen schaffen, die man vielleicht ein ganzes Leben lang nicht vergessen wird.“