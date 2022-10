Helene: Keine Angst vor Corona

Im ÖSTERREICH-Interview zur neuen CD „Rausch – live“ wird Helene ungewohnt laut.

Ansage. „Es macht keinen Sinn, wie das Kaninchen auf die Schlange zu schauen. Ich gehe davon aus, dass wir im März loslegen können. Es sind ja auch große wirtschaftliche Risiken damit verbunden – vor allem für mein Team und unsere vielen Partner.“ Klare Ansage von Helene Fischer (38) im ÖSTERREICH-Interview zu ihrer neuen Tournee, mit der sie ja im September 2023 gleich fünf Mal durch die Stadthalle fegt.

„Vermisst“. 70 Konzerte für über 700.000 Fans hat Helene dafür geplant und natürlich wieder eine spektakuläre Akrobatik-Show. „Ich möchte den Menschen gerade in diesen Zeiten ein bisschen von dem zurückgeben, was sie so lange vermisst haben.“

Risiko. Das mögliche Corona-Risiko spielt bei ihren Tourvorbereitungen jedoch keine Rolle: „Wir müssen wahrscheinlich damit leben, dass Corona zukünftig ein Teil unseres Lebens ist. Und dass gesunde, zumal geimpfte Menschen ihr Risiko selbst einschätzen können. Ich hoffe sehr, dass Einschränkungen wie in den vergangenen Jahren nicht noch einmal nötig sind. Das wäre ein großer Schock für uns alle.“

Rekord-CD. Als Einstimmung kommt bereits am Freitag die neue CD & DVD Rausch – live. Ein Mitschnitt ihres Rekord-Konzerts vor 130.000 Fans in München.