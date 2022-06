× Schock um Wanda

Gitarrist Manuel Poppe sitzt nach einem Unfall im Rollstuhl - das rechte Bein in eine Schiene gepackt. ''Live Forever'' postete man in Anlehnung an Oasis dazu.

Schock vorm Tourstart von Wanda am Samstag in Innsbruck: Gitarrist Manuel Poppe sitzt nach einem Unfall im Rollstuhl - das rechte Bein in eine Schiene gepackt. ''Live Forever'' postete man in Anlehnung an Oasis dazu. Passender wäre wohl ein eigener Song: ''Schickt mir die Post schon ins Spital''.

Das Konzert in der Olympiahalle wollte er aber wie geplant spielen. "Sicher ist er dabei, er macht den Dave Grohl - the show must go on!!" so Managerin Kata Fohl zu ÖSTERREICH Am 17. und 18. Juni rocken Wanda dann mit dem neuen Hits ''Rocking in Wien'' und ''Va Bene'' in der Stadthalle.