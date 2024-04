So war Taylor Swift in der Schule: Lehrerin packt aus

Heute ist sie DER Mega-Star. Aber wie war das in der Schule? Lehrerinnen packen nun über Taylor Swift aus.

Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. So war es scheinbar auch bei Mega-Star Taylor Swift. Schon in der Schule soll sie von Musik fasziniert gewesen sein. Eine Liebe, die bis heute andauert - und das mit unfassbaren Erfolg.

Wollte immer Sängerin werden

US-Medien haben mit zwei ehemaligen Lehrerinnen von Swift gesprochen. Und die plaudern über Swifts Kindheit. Demnach stand für Swift schon in der zweiten Klasse fest: Ich will Sängerin werden!

Knackt alle Rekorde

Erst kürzlich hat Swift mit dem neuen Album "The Tortured Poets Department" die britischen Musik-Charts angeführt und mehr Exemplare davon verkauft als der Rest in den Top-Ten zusammen. Außerdem übertraft sie den Rekord der Beatles als Act mit zwölf Nummer-eins-Alben in Großbritannien in der kürzesten Zeit.

Überall erfolgreich

Auch in Australien und den USA führte "Poets" die Charts an. Kurz nach der Veröffentlichung am vergangenen Freitag meldeten Spotify und Amazon Music, es sei das am häufigsten gestreamte Album an einem Tag gewesen. Am Mittwoch gab Spotify bekannt, dass "Poets" das meistgestreamte Album in einer Woche war und die Marke von einer Milliarde Streams übertraf.