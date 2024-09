× Staatspreis für die Toten Hosen. Als Nachfolger von Angelika Merkel.

2023 erhielt Angelika Merkel Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Jetzt werden die Toten Hosen ausgezeichnet.

An Tagen wie diesen! Die Toten Hosen werden am 30. Oktober mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt. CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst verleiht der Punkband in Düsseldorf die höchste Auszeichnung des Landes. Im Vorjahr hatte Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Staatspreis bekommen.

© Thomas Zeidler-Künz ×

© Paul Ripke ×

© TZOE/Zeidler

Die Toten Hosen werden für ihren prägenden Einfluss durch ihre Musik auf den "gesellschaftlichen Diskurs und die kulturelle Landschaft in Nordrhein-Westfalen und für ihr jahrzehntelanges soziales und gesellschaftliches Engagement" geehrt, hieß es aus der Staatskanzlei. "Sie sind lebendiges nordrhein-westfälisches Kulturgut", so Ministerpräsident Wüst: "Ihre Popularität nutzen Die Toten Hosen für eine klare Positionierung gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und rechtsextreme Gewalt und für die Unterstützung von Menschen am Rande der Gesellschaft und in Notlagen."