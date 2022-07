Strich Ö3 ''Layla'' aus Hörer-Charts?

In den Hörercharts ist der viel diskutierte Hit nicht unter den Top 42.

Schräg. Er selbst war angeblich noch nie in einem Bordell, besingt aber im diesjährigen Sommer-Party-Hit Leyla eine „Puffmama“. DJ Robin versteht die Aufregung nicht ganz. Gemeinsam mit Schürze stürmt er seit Wochen die Charts und sorgt für eine Menge Wirbel. Volksfeste strichen den Song aus ihrer Playlist, sogar das Oktoberfest will darauf verzichten. In den Austria Top 40 rangiert der Layla immer noch auf Platz eins. Sieht man sich jedoch die Hörer-Charts an, stellt man fest, dass der Nummer-eins-Song hier fehlt. Hat Ö3 ihn etwa absichtlich rausgestrichen? Im Vergleich: Auf Radio Austria ist Layla der zweitmeistgewünschte Song in dieser Woche.

Hype. Für den Produzenten Ikke Hüftgold und seine beiden Stars ist die Aufregung der letzten Tage das beste, was passieren konnte. Denn schließlich ist Layla so noch berühmter geworden. Auf TikTok gab es gar schon eine männliche Version des Hits. Auch eine abgeschwächte Variante war im Gespräch. Nichtsdestotrotz wird Layla am Sonntagabend mit vollständigem Text sogar im ZDF-Fernsehgarten laufen.