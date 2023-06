Taylor Swift kommt nach Österreich!

Konzert des Jahres 2024 ist fix: Taylor Swift taucht im Happel Stadion auf.

Die heurige Konzert-Saison im Happel Stadion hat noch gar nicht begonnen, schon ist DAS Konzert-Highlight für das nächste Jahr fixiert. Am 9. August 2024 kommt Taylor Swift! Die Pop-Queen der Stunde feiert mit der Karriere-umspannenden Eras-Tour ihr Österreich.Debut. Endlich lässt eine echter Top-Star einmal Wien nichts links liegen. Die heißbegehrten Tickets - in den USA gab es über 14 Millionen Vorbestellungen und Schwarzmarktpreise bis zu 45.000 Dollar - gehen am 11. Juli in den Vorverkauf. Dafür muss man sich allerdings bis Freitag bei oeticket registrieren, sofern dies überhaupt möglich ist. Aktuell sind die Ticket-Server überlastet. Mindestens ein Zusatz-Konzert gilt als wahrscheinlich. Der nächste Tour-Stopp ist erst am 16. August 2024 in London.

EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY ????‍♀️ I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! Visit https://t.co/EYBevxhQzH for more information on your registrations, pre-sales and on-sales!! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV — Taylor Swift (@taylorswift13) June 20, 2023

Die Server sind überlastet. Zu viele Menschen wollen Tickets für das Konzert ergattern.

Die Eras-Tour, mit der Swift über 1,5 Milliarden Dollar einnehmen wird, gilt als größtes Spektakel des Pop: Vom Opener Miss Americana & the Heartbreak Prince bis zum Finale Karma lässt Taylor aktuell bei den US-Konzerten USA über drei Stunden (!) lang ihre Rekord-Karriere (170 Millionen verkaufte CDS) mit der Essenz aller zehn Hit-CD Revue passieren. Mit 9 Kostümwechsel und bahnbrechenden Show-Effekten: So tanzte sie zu Look What You Made Me Do gleich mit neun Swift-Doubles an und liefert nach der Ballade Tim McCraw einen unglaublichen optischen Trick: Nach Köpfler vom Bühnen-Rand tauchte Swift in einem 40 Meter langen Becken ab. Fast eine Minute lang. Den stockt der Atem. Dann tauchte sie aus einer Riesenwelle mit Lavender Haze wieder auf. Am Mega-Screen. Alles nur ein optische-Täuschung und Highlight einer bahnbrechende Mega-Show. Am 9. August 2024 auch in Wien.