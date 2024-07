× Taylor Swift startet Countdown zum Österreich-Hype

Ab 8. August lässt Taylor Swift Österreich mit gleich 3 Wien-Konzerten ausflippen. Schon jetzt ist sie ganz nah: Am Wochenende verzückt die Pop-Queen auch tausende heimische Fans in München

Zwischen 8. und 10. August lässt Taylor Swift Fans mit gleich drei Konzerten das Happel Stadion beben. Die 170.000 Tickets waren in nur drei Stunden restlos ausverkauft und ließen den Schwarzmarkt glühen. Mit Wucher-Preise bis zu 4.000 Euro. Schon jetzt sind tausende heimische Fans im Swift-Fieber, denn Samstag und Sonntag stoppt die Rekord-Tour "Eras" in München. Also schon nahe an unsere Grenze.

Das war die Setlist von Taylor Swift in Hamburg:

Intro (The Alchemy/Fearless/End Game/Speak Now/gold rush/TTPD/evermore/Red/Lavender Haze/Lover/Bejeweled)

Lover



1. Miss Americana & the Heartbreak Prince

2. Cruel Summer

3. The Man

4. You Need to Calm Down

5. Lover



Fearless



6. Fearless

7. You Belong With Me

8. Love Story



Red

9. . 22

10. We Are Never Ever Getting Back Together

11. I Knew You Were Trouble

12. All Too Well



Speak Now





13. Enchanted

reputation



14. …Ready for It?

15. Delicate

16. Don’t Blame Me

17. Look What You Made Me Do



folklore / evermore



18. cardigan

19. betty

20. champagne problems

21. august

22. illicit affairs

23. my tears ricochet

24. marjorie

25. willow



1989



26. Style

27. Blank Space

28. Shake It Off

29. Wildest Dreams

30. Bad Blood

The Tortured Poets Department

31. But Daddy I Love Him / So High School

32. Who’s Afraid of Little Old Me?

33. Down Bad

34. Fortnight

35. The Smallest Man Who Ever Lived

36. I Can Do It With a Broken Heart

Surprise Songs



37. the last great american dynasty / Run

38. Nothing New / Dear Reader



Midnights



39. Lavender Haze

40. Anti‐Hero

41. Midnight Rain

42. Vigilante Shit

43. Bejewelled

44. Mastermind

45. Karma

Swift liefert vom Opener „Miss Americana & the Heartbreak Prince“ bis zum Finale “Karma“ das größte Pop-Spektakel des Jahrzehnts. Und das bei einer Konzert-Länge von Springsteen-Dimensionen: knapp dreieinhalb Stunden mit 45 Songs. Gemäß dem Tourmotto "Eras" ist die Show in gleich 10 Akte für jede Era bzw. CD unterteilt, dazu gibt es ein dutzend Kostümwechseln und bahnbrechende Show-Effekte auf einer über 100 Millionen Dollar teuren Bombast-Bühne mit unzähligen Hydraulik-Plattformen und einem Laufsteg quer durchs ganze Stadion.

© Getty Images ×



So Publikums-nah sich Swift bei Konzerten gibt, wo sie ja zum Hit „22“ ja sogar stets ihren Hut an einen glücklichen Fan verschenkt, so abgeschieden ist sie freilich backstage. So wie Ed Sheeran wird sie sogar versteckt in einem Instrumenten-Case zur Bühne gebracht! In die Hotels, so wie aktuell im Luxus-Schuppen „Charles“ in München, checkt sie ohnedies nur via Tiefgarage ein und auch am Flughafen gibt’s für Paparazzi und Autogrammsammler wenig Chancen: ihr Bombardier Challenger 605 Privatjet wird in einem uneinsehbaren Bereich geparkt. Sie selbst bei jedem Schritt abseits der Bühne unter Schirmen(!) versteckt.

© Rosewood Vienna ×

Swift hat in Wien das "Rosewood" reserviert (o.). Ohne ihren Travis (u.).

© Getty Images ×

Im Kürze dann auch in Wien, wo Swift nach einer viertägigen Verschnaufspause in England bereits am 7. August einjetten will und für vier Nächte im feudalen Rosewood Hotel am Petersplatz reserviert haben soll. Und das ganz ohne Kuscheln: Ihr Herzbube, Travis Kelce hat zeitgleich in den USA das Trainingslager mit seinen Kansas Chiefs und das erste Vorbereitungsspiel gegen die Jacksonville Jaguars am Programm.