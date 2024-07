× Taylor Swift: so schräg sieht ihr Travis jetzt aus!

Nach der Pop-Tour mit Freundin Taylor Swift 1quer durch Europa zeigt sich Travis Kelce jetzt bei Trainings-Start in den USA mit ganz neuen Look.

Am Donnerstag shakte NFL-Star Travis Kelce noch beim 2. Konzert seiner große Liebe Taylor Swift in Gelsenkichen mit. Innige Umarmung nach der Mega-Show „Eras“ inklusive. Am Sonntag startete er dann in St Joseph, Missouri in das Trainigs-Camp mit seinen Super Bowl Champions der Kansas Chiefs.

© Getty Images ×

Mehr zu Travis Kelce



Dazwischen war nicht nur kuscheln mit seiner Taylor im Düsseldorfer Luxushotel „Breidenbacher Hof“ und ein 10-stündiger Flug von Deutschland nach Amerika angesagt, sondern auch ein Besuch beim Frisör bzw eine komplette Typ-Veränderung.

KILLA STACHE IS BACK ???????? pic.twitter.com/PPxbUrJBFT — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 21, 2024

The return of El Travador. pic.twitter.com/UzU1iPl6ul — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 21, 2024

Schnauzer statt Vollbart

Beim Trainings-Auftakt zeigte sich Travis nämlich mit Schnauzer statt Vollbart und ungewöhnlich kurzem Haar. Viele der Hunderten Schaulustigen haben ihn nur am Trikot mit der legendären Nummer 87 erkannt.

© x.com/Chiefs ×

Kelce trainiert für nächsten Super Bowl, Swift tourt durch Europa.

© Getty Images ×

Taylor Swift wird ihren "runderneuten" Freund wohl nicht so schnell zu Gesicht bekommen. Nach 13 Besuchen bei ihrer Tour ist für Travis jetzt nämlich Training angesagt. Und die Vorbereitungs-Spiele für die Saison. Das erste Match steigt gegen die Jacksonville Jaguars. Just am 10. August, wo Taylor ja im Happel Stadion auf der Bühne steht. Für ihr drittes und letztes Wien-Konzert.