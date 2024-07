Swift-Demenz? Fans verlieren nach Konzert Gedächtnis

Bizarre Berichte von "Post-Konzert-Amnesie" bei Taylor-Swift-Fans

Ist es zu viel Taylor-Swift-Magie? Nach Konzerten der Sängerin auf ihrer "Eras"-Tour berichten zahlreiche Fans in den sozialen Medien, dass sie sich an große Teile des Events nicht mehr erinnern können. Taylor Swifts Konzerte sind offenbar so überwältigend, dass sie bei einigen Fans zu temporärer Amnesie führen.

Grund ist extreme Erregung und Reizüberflutung

Man sollte meinen, dass für die Fans das Konzert ein Leben lang unvergesslich bleibt, jedoch ist dieses Phänomen für Psychologen nichts Neues. Die Fachleute erklären sich dies mit extremer Erregung und Reizüberflutung. "Emotionen beeinflussen die semantischen Details der Erinnerung", so Dr. Punit Shah von der University of Bath.

Die hohe Vorfreude und die spektakulären Bühnenshows mit Licht, Effekten und Kostümwechseln führen bei den Fans offenbar zu einer Art Rauschzustand. Das Gehirn kann die Masse an Eindrücken nicht mehr richtig verarbeiten und abspeichern.

Sind die Erinnerungen also komplett verloren?

Experte Shah bezweifelt, dass man sich alle Details und Erinnerungen zurückholen kann. Jedoch kann mich sich durch das erneute Hören der Konzert-Songs und das Betrachten von Fotos und Videos die Erinnerung zumindest auffrischen und das positive Gefühl des Events wieder erleben.