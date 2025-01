× Tina Turner: 40 Jahre lang verschollener Hit entdeckt – so kling er!

2023 verstarb Tina Turner. Jetzt gibt's einen neuen Hit "Hot For You Baby“, der über 40 Jahre lang verschollen war. Dazu kommt eine Deluxe-Auflage der Kult-CD „Private Dancer“

In den 80ern nahm Tina Turner († 2023) ihr Comeback-Album „Private Dancer“ auf. Ein Song schaffte es damals nicht aufs Album und war über 40 Jahre lang verschollen. Jetzt wurde er wiederentdeckt: “Hot For You Baby“. Jetzt soll das Juwel, das am Donnerstag in der "Breakfast Show2 der BBC seine Weltpremiere feierte auch auf einer Jubiläumsausgabe der Hit-CD „Private Dance“ veröffentlicht werden.

So klingt der "neue" Hit von Tina Turner:

„Etwas Neues von Tina Turner zu hören, ist ein Geschenk für Fans aller Generationen und eine Erinnerung an ihr einzigartiges Talent“. erklärte Moderator die Premiere.

Die Entscheidung, „Hot For You, Baby“ nicht auf das ursprüngliche Album zu packen, erscheint im Nachhinein nachvollziehbar, schreibt BBC-Musikexperte Mark Savage. Der Song klinge im Vergleich zu den raffinierten, souligen Tracks auf „Private Dance“» etwas kitschig.

„Hot For You, Baby“ wird nicht nur als Single veröffentlicht, sondern ist auch Teil einer für März erwarteten neuen Deluxe-Edition von «Private Dancer», die auch mit B-Seiten, Remixes und Live-Tracks aufgefettet wird. Sowie einem Konzert-Film von Turners Auftritt in der NEC Arena in Birmingham im März 1985, bei dem auch David Bowie („Tonight“) und Bryan Adams („It Takes Two“) mitrockten.