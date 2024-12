Unveröffentlichte Songs von Michael Jackson aufgetaucht

Ein ehemaliger Verkehrspolizist aus Kalifornien hat einen sensationellen Fund gemacht: zwölf unveröffentlichte Songs des legendären „King of Pop“, Michael Jackson. Die Aufnahmen stammen aus einem Lagerraum, der einst dem Musikproduzenten Bryan Loren gehörte. Doch Fans werden enttäuscht sein...

Der frühere Polizist Gregg Musgrove kam über Umwege an den Schatz. Ein Bekannter hatte den Lagerraum in Van Nuys, Kalifornien, ersteigert und ihm anschließend die Kassetten mit den Jackson-Aufnahmen verkauft. Diese entstanden zwischen 1989 und 1991, also in den Jahren vor dem Erscheinen von Jacksons Album Dangerous.

Die Aufnahmen beinhalten nicht nur die Musik, sondern auch private Gespräche zwischen Michael Jackson und einem weiteren Mann – vermutlich Bryan Loren, der an den Songs mitarbeitete. Musgrove beschreibt den Moment, als er die Songs erstmals hörte: „Es war unglaublich. Ich hatte Gänsehaut. Michael Jackson reden und scherzen zu hören, war wirklich ein magisches Erlebnis.“

© Lionsgate/Kevin Mazur

Ein Song mit LL Cool J?

Besonders spannend: Unter den gefundenen Stücken befindet sich ein Song mit dem Titel Truth on Youth, der offenbar ein Duett mit dem Rapper LL Cool J ist. Dieses Detail verleiht dem Fund zusätzliche Brisanz und dürfte Jackson-Fans weltweit neugierig machen.

Doch die Euphorie des Finders wurde schnell gebremst. Musgrove wandte sich mit einem Anwalt an die Nachlassverwalter von Michael Jackson, um die rechtlichen Möglichkeiten einer Veröffentlichung zu prüfen. Die Antwort fiel eindeutig aus: Die Jackson-Erben besitzen die Rechte an allen Aufnahmen und Kompositionen des Musikers. Eine Veröffentlichung, ja selbst eine kommerzielle Nutzung der Kopien, ist damit ausgeschlossen.

Die Erbschaftsverwalter betonten, dass die von Musgrove entdeckten Aufnahmen nicht die Originale sind, sondern lediglich Kopien. Die Master-Tapes und Originalaufnahmen befinden sich nach wie vor in den Tresoren des Jackson-Nachlasses. Die Kopien haben damit zwar keinen rechtlichen, wohl aber einen unschätzbaren emotionalen und kulturellen Wert.

LL Cool J © Getty ×

Der Fund zeigt erneut, wie facettenreich Michael Jacksons kreativer Prozess war. Die Zusammenarbeit mit Bryan Loren und möglicherweise LL Cool J wirft ein Licht auf eine spannende Schaffensperiode des King of Pop. Auch wenn die Songs nie veröffentlicht werden dürfen, geben sie einen seltenen Einblick in das Leben und Wirken einer der größten Ikonen der Popgeschichte.

Für Fans bleibt jedoch die Hoffnung, dass die Erben eines Tages selbst entscheiden könnten, die Songs offiziell zu veröffentlichen – bis dahin bleibt dieser Schatz ein streng gehütetes Geheimnis.