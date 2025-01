Während Auftritt: Giovanni Zarrella wird von IHM überrascht

Giovanni Zarrella gebührte eine große Ehre während seines Auftritts in Wien.

Am Donnerstag erlebte Giovanni Zarrella (46) während seines Auftritts ein überraschendes Highlight, welches unvergessen bleibt. So unvergessen, dass er das sogar auf sein Instagram-Profil gepostet hat.

Plötzlich steht er daneben

Der stolze Halbitaliener trat bei dem Dinner von der „The Schwarzenegger Climate Initiative“ in Wien auf. Neben seinen Hits "Ti amo" und "Cantare" auch ein weiterer Leckerbissen für seine Fans. Niemand Geringerer als "The Terminator" Arnold Schwarzenegger erwies Zarrella die Ehre.

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien wurde dank zweier Damen zu einem Duett mit Zarrella überredet. Die Gäste feierten die Einlage und sangen mit den zwei Stars mit.

"I'll be back"

Nach diesem Auftritt lagen sich Arnold und Giovanni in den Armen. Schwarzenegger hatte sogar noch eine Forderung an Zarrella. Er sollte auch nächstes Jahr beim Dinner dabei sein, worauf der Halbitaliener mit dem berühmten Zitat "I'll be back" antwortete.