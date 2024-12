× Wanda, Stürmer und Kalkbrenner rocken den Salzburger Residenzplatz

2016 spielte Herbert Grönemeyer auf. Seitdem herrschte am Salzburger Residenzplatz Konzertflaute. Jetzt bringen Top-Veranstalter Thomas Semmler und die neue Stadtregierung die Stars zurück. Am 9. Mai rocken Wanda und Christina Stürmer. Am 10. Mai spielt Paul Kalkbrenner auf

Bryan Adams, Tina Turner, Neil Young mit Pearl Jam und das letzte Österreich-Konzert von Billy Joel – in den 90er Jahren war der Residenzplatz in Salzburg eine der Top-Adressen für Konzerte. Doch nach Herbert Grönemeyer (2016) war Schluss. Jetzt, nach über acht Jahren Pause, wird in der Altstadt endlich wieder abgerockt: Der Kärntner Top-Veranstalter Thomas Semmler, der ja zuletzt ja auch Gigi D’Agostino in die Wiener Stadthalle holte, bringt am 9. Mai Wanda und Christina Stürmer auf den Residenzplatz. Am 10. Mai folgt der deutsche Star DJ Paul Kalkbrenner. © oeticket × Alkbottle, Turbobier und Co. rocken gegen Gewalt an Frauen



Wanda: „Wir werden 2025 deutlich kürzer treten!“

© oeticket × © zeidler × Wanda (o.) holen Christina Stürmer (u.) ins Vorprogramm. © zeidler × Zur Hilfe kommt ihm die neue Salzburger Stadtregierung um Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), die es sich zur zur Aufgabe gemacht hat, die Konzerte wiederzubeleben. Bis zu 10.000 Menschen finden bei einem Konzert am Residenzplatz Platz. Die Altstadtkonzerte dürfen bis maximal 22 Uhr dauern.