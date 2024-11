× Alkbottle, Turbobier und Co. rocken gegen Gewalt an Frauen

„16 Bands gegen Gewalt an Frauen“ Am 4. Dezember liefern Alkbottle, Turbobier und Co. in der Ottakringer Brauerei ein wichtiges Charity-Special.

Mit seinem Band Fußball Cup hat Roman Gregory bereits über 100.000 Euro an Spenden für die Wiener Frauenhäuser und White Ribbon eingespielt. Jetzt lässt er das Awarenesskonzert „16 Bands gegen Gewalt an Frauen“ folgen. Am Mittwoch (4. Dezember) rocken dafür u.a. Turbobier, Alkbottle, Slomo, Billie Steirisch oder Joda Zitron die Ottakringer Brauerei. Dazu gibt es eine Wichtel-Tombola der teilnehmenden Bands, eine Versteigerung u.a eines signierten Fußballs von Christopher Seiler und Spenden-Sammlung durch Bier-Verkauf. Unter der Moderation von Gregory und Birgit Denk stehen dabei auch Weihnachtssongs von Zug nach Wien, Fanny, Megan oder SEBi! am Programm. © zeidler × Alkbottle (o.) und Turbobier sind die Topstars © zeidler × Das ist das Line-Up von „16 Bands gegen Gewalt an Frauen“ Turbobier

Slomo

Alkbottle

Billie Steirisch

Chip & Dale

Metternich

Stubenfliege alias Eva Stubenvoll

Caro Fux

Schottisches Prinzip

SEBi! +mit Weihnachtssong

Fanny +mit Weihnachtssong

Megan +mit Weihnachtssong

Joda Zitron

Aymz

Kaisermühlen Electric Band © Senitschnig × Neben Spenden für White Ribbon Österreich und die Wiener Frauenhäuser steht Awareness für die Lösung des Problems Gewalt gegen Frauen im Fokus. Das Konzert findet im Rahmen der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ statt, die jedes Jahr vom 25. November bis 10. Dezember durchgeführt wird.