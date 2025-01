Wrestling-Star verrät nerviges Detail über Taylor Swift

Die Kansas City Chiefs wollen ihren dritten Super-Bowl-Sieg in Serie einfahren. Mit "Super-Fan" Taylor Swift soll das auch gelingen. Ex-WWE-Wrestler Baron Corbin verrät spannende Details über die Superstar-Sängerin.

Am 10. Februar wollen die Chiefs in der Super Bowl LIX mit dem dritten NFL-Titel in Serie Geschichte schreiben. Dann wird auch Taylor Swift ihr Herzblatt Travis Kelce wieder anfeuern. Wie Swift wirklich bei Football-Spielen ist, verrät Ex-Wrestler Baron Corbin.

Der ehemalige US-Champion war mit seiner Familie bei einem Spiel der Chiefs in der Star-Loge eingeladen - dort wurden sie sofort herzlich von Swift begrüßt.

"Mein Bruder war komplett nervös, aber sie ist sofort hergekommen und hat alle umarmt. Sie war sehr herzlich", berichtet er.

Nerviges Detail

Ein Detail war trotzdem nervig: "Man hat geglaubt, das ganze Stadion starrt dich an, wenn du nur hinter ihr stehst."

"Sie ist aber einfach nur ein normaler Mensch, sehr auf dem Boden geblieben", lobt Corbin den Musik-Megastar.