× „Zombies“: um 12 Uhr noch im Büro. Um 19 Uhr dann ein Selfie mit Keanu Reeves

Die Bloodsucking Zombies from Outer Space sprangen am Nova Rock kurzfristig für Slipknot-Star Corey Taylor ein und mussten sich dafür sogar Urlaub nehmen. Dafür gab’s aber ein Erinnerungs-Foto mit Keanu Reeves

Diesen Tag, nämlich Donnerstag, den 13. Juni, wird Richard Maier, Sänger der heimischen Kultband Bloodsucking Zombies from Outer Space, wohl so schnell nicht vergessen. Um 12 Uhr war er in Wien noch im Dienst. Bei einem Musikverlag für Klassik. Um 21.30 Uhr stand er dann am Nova Rock Festival auf der Großen Bühne. Als kurzfristiger Ersatz für Corey Taylor. Der Slipknot-Sänger musste ja krankheitshalber seinen „Nova“-Auftritt absagen. Die „Zombies“ sprangen dankend ein: „So eine Chance gibt es nie wieder. Ich musste mir dafür sogar eine halben Tag Urlaub nehmen und die Stunden jetzt auch wieder einarbeiten, aber das mache ich liebend gerne,“ schmunzelt Maier, der eigentlich erst am Samstag für sein großes Idol Alice Cooper zum Nova pilgern wollte, im oe24-Interview

© zeidler ×

Auch die restlichen Mitglieder von BZFOS machten sich sofort nach der frohen Kunde von Nova-Rock-Chef Ewald Tatar auf nach Nickelsdorf. „Unser Tontechniker reiste sogar aus Italien an. Der Lichttechniker aus Nürnberg und einer meiner Bandkollege hat dafür sogar die Notenkonferenz an der Musikschule geschwänzt.“

© BZFOS/Andreas Graf ×

BZFOS mit Keanu Reeves

Neben dem „unvergesslichen Konzert“ gab’s backstage sogar noch ein viel unglaublicheres Zuckerl: den Zombies wurde nämlich die eigentlich für Corey Taylor vorgesehen Garderobe direkt neben Keanu Reeves zugeteilt! Und somit haben die Zombies nun auch ein Erinnerungs-Foto mit dem Hollywood-Star. Nur Maier ist nicht drauf. „Ich war schon mit dem Schminken für den Auftritt beschäftigt. Und ohnedies zu nervös!“