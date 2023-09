Nach Fehlgeburten-Drama: 'Let's Dance'-Profi Renata Lusin erneut schwanger

Erfreuliche Nachrichten nach Fehlgeburt-Drama

Es ist die freudige Überraschung des Tages, wie RTL berichtet ist Let's Dance Profi Renata Lusin wieder schwanger und das nach mehrmaligem Fehlgeburten-Drama .

2022 sollte es eigentlich schon soweit sein, Renata Lusin und ihr Mann Valentin erwarteten erneut ein Kind und standen nach diversen Tanzerfolgen kurz davor das Familienglück zu komplettieren.

© Getty ×

Fehlgeburts-Drama 2022

Doch das Schicksal hatte leider andere Pläne für die beiden und so hieß es nach der zuerst freudigen Verkündung über Renatas Schwangerschaft nur wenige Wochen danach 'Es ist leider wahr' Renate hatte ihr Baby verloren und die ganze Let's Dance Familie trauerte mit ihr und ihrem Mann Valentin mit.

Verkündung wegen Let's Dance

Eigentlich wollte Lusin damals das Geheimnis noch ein wenig länger für sich behalten, denn bereits in der Vergangenheit hatte die 36-Jährige mehrere schmerzvolle Fehlgeburten. Der Staffelstart von 'Let's Dance' machte ihr allerdings einen Strich durch die Rechnung, denn ein Fernbleiben des Tanzprofis hätte ohnehin für Spekulationen gesorgt, so entschied sich Renata, obwohl sie erst kürzlich schwanger war, mit ihrem Geheimnis in die Öffentlichkeit zu gehen. Gegenüber Bild.de sagte sie über diese Zeit: 'Normalerweise hätte ich in so einem frühen Stadium – es war die 6. oder 7. Woche – niemandem davon erzählt'

Renata ist schon im 5. Monat schwanger

Jetzt endlich aber die freudige Nachricht, Renata ist erneut schwanger und das bereits im 5. Monat. Stolz teilte sie die RTL-Exklusivmeldung auf Instagram mit dem Worten 'Die „Let’s Dance“-Family wird größer'



Wir gratulieren dem Paar auf diesem Weg ganz herzlich und wünschen Renata & Valentin nur das Beste für das gemeinsame Familien-Glück