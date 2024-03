Nach Krebs-Outing: Wann sehen wir Kate wieder?

Offenbar arbeitet das PR-Team des britischen Königshauses bereits an einem nächsten öffentlichen Auftritt der Prinzessin.

Heute gab Prinzessin Kate ihre Krebs-Erkrankung in einem Video-Statement bekannt. Zuvor sah man sie wochenlang nicht in der Öffentlichkeit. Laut dem britischen "Mirror" hat das PR-Team des Palasts bereits zwei "anerkannte Experten für Öffentlichkeitsarbeit" konsultiert, die nun einen Zeitplan zu Kates Rückkehr an die Öffentlichkeit ausarbeiten sollten.

Zuletzt hieß es, dass Prinzessin Kate ihre königlichen Pflichten nicht vor Ostern wieder aufnehmen würde. Damals stand noch der 17. April als Datum für einen öffentlichen Auftritt im Raum. Doch jetzt erwarten Royal-Experten, dass sie sich bereits am Ostersonntag (31. März) wieder der Öffentlichkeit zeigt, wenn sie mit anderen Royals zur Kirche geht.