Neue Enthüllungen zum Tod von "Alf"-Star Benji Gregory

Der Schauspieler, der die Rolle des "Brian Tanner" verkörperte, wurde tot in seinem Auto auf einem Parkplatz in Arizona aufgefunden. Nun liegen neue Erkenntnisse zur Todesursache vor.

Vergangenen Juni trauerte die Welt um den ehemaligen Kinderstar Benji Gregory (46), bekannt aus der US Kult-Serie „Alf“ (1986–1990). Der Schauspieler, der die Rolle des kleinen "Brian Tanner" verkörperte, wurde tot in seinem Auto auf einem Parkplatz in Arizona aufgefunden. Mit ihm starb auch sein Hund namens Hans. Zunächst vermuteten seine Angehörigen und Bekannten, dass Gregory bei extrem hohen Temperaturen im Wagen plötzlich eingeschlafen und verstorben sei.

Klarheit durch Gerichtsmedizin

Jetzt wurde die genaue Todesursache des Schauspielers bekannt gegeben. Laut der Gerichtsmedizin von Maricopa County starb Gregory an einer Kombination aus Leberzirrhose und extremer Hitzeeinwirkung. Die Untersuchung ergab eine starke Vernarbungen der Leber, was auf eine langfristige Schädigungen hinweist. Gregory hatte zuvor offen darüber gesprochen, seit 2009 ein die Leber schädigenden Medikament namens "Suboxone" einzunehmen, das beim Drogenentzug hilft. Zusätzlich könnte ein enormer Schlafmangel ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Letzte Stunden im Auto

Am Tag seines Todes sei Gregory zu einer Bankfiliale gefahren, um Schecks einzuzahlen. Es wird vermutet, dass er danach in seinem Auto eingeschlafen sei und durch Temperaturen um die 42 Grad einen Hitzschlag erlitten hätte.