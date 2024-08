Notaufnahme! Große Sorge um "Fanta 4"-Star Thomas D

Der deutsche Rapper wurde mit Verdacht auf Sepsis ins Krankenhaus gebracht

Gerade tourt er mit der Hamburger Jazz-Band KBCS durch ganz Deutschland, doch die Gesundheit ist jetzt wichtiger. Rapper Thomas D (bekannt als Mitglied der "fantastischen Vier" wurde am 13. August in die Notaufnahme gebracht. Kurz zuvor postete er noch einen witzigen Clip auf Instagram. Darin sagt er. "Unterhalb vom Ellenbogen. Hat mich gestern was gestochen. Das Insekt soll sich bitte melden, sonst bin ich echt sauer".





Letztes Lebenszeichen vor 21 Stunden

Wenig konnte er sich nur noch aus der Notaufnahme melden. Mit FFP2-Maske gibt er ein Update: "Leck mich am Arsch... In ner Stunde weiß ich, was ich hab. Aber wahrscheinlich Sepsis und ein Tier, das in den Schleimbeutel gestochen hat, deswegen müssen wir den Arm jetzt stilllegen. Wow..." . Mehr hat man bislang nicht mehr von Thomas D gehört. Nachdem sein letztes Lebenszeichen bereits knapp einen Tag alt ist, machen sich die Fans jetzt große Sorgen um ihr Idol.

Fans wünschen Thomas D baldige Genesung

Ein paar Follower echauffieren sich darüber, dass der Musiker eine Maske trägt. Andere wünschen ihm nur das Beste: "Während andere hier dämlich wie damals in der Pandemie saublöd über Masken meckern wünsche ich Dir herzlichst gute Besserung."