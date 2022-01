80 Jahre Sternen-Königin

Sie ist die gefragteste Astrologin des Landes und denkt auch mit 80 nicht ans Aufhören.

Jubilarin. Begonnen hat die Ausnahme-Karriere von Gerda Rogers gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Renate fernab der Astrologie als erfolgreiche Mode-Unternehmerin. Das Unternehmen gibt es auch heute noch – geführt von Renate. Erst mit 40 Jahren machte Rogers ihr Hobby zum Beruf, widmete sich ganz den Sternen und wurde vor 30 Jahren mit ihrer Ö3-Show Treffpunkt Sternstunden quasi über Nacht zum Star.

Auch für ÖSTERREICH blickt die junggebliebene Astro-Lady regelmäßig in die Sterne und brachte kürzlich ihr Jahreshoroskop 2022 heraus. Rogers ist laut Google die meistgesuchte Österreicherin im Internet. Ihre Bekanntheit ist ihr manchmal sogar unangenehm, da die Moderatorin privat eher introvertiert ist.

Liebe. Promis wie Richard Lugner vertrauen seit Jahren auf Rogers und lassen sich in Liebes-Fragen gerne beraten. Nur sie selbst hat mit dem Thema bereits abgeschlossen und ist überzeugter Single. „Ich weiß ja, wie es geht, zwei Ehen, die insgesamt 25 Jahre gedauert haben, haben gereicht, um zu wissen, dass ich keinen Mann mehr will. Ich habe tolle Freunde, eine wunderbare Familie und einen besonders lieben Sohn – das reicht vollkommen“, so Rogers.

Bescheiden. Ihren 80er will sie eigentlich nicht groß feiern. Doch Manager Clemens Trischler lässt es sich nicht nehmen, für seine Gerda ein großes Fest zu planen. „Ich hoffe, dass wir Anfang Februar Gerdas 80er groß nachfeiern können“, verrät Trischler.

Das große Interview mit Gerda Rogers sehen Sie am 1. Jänner auf oe24.TV.