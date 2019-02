ATV-Kultstar Maxl schockt in Suff-Video

Maxl ist einer der Stars der ATV-Reality-Dokuserie "Wir leben im Gemeindebau", die in drei Staffeln, bis 2013 ausgestrahlt wurde. Viele Wiener Originale sind darin die Hauptdarsteller, unter ihnen Maxl aus Simmering. Der Mittdreißiger lieferte viele schräge Sprüche und tankte vor der Kamera Unmengen an Alkohol in seinem Stammbeisl.

Total besoffen

Nun ist ein Video von Maxl aufgetaucht, das ihn beim Verlassen der Wiener Disco A-Danceclub zeigt. Darin kann er kaum stehen, schwer gehen und ist augenscheinlich stark alkoholisiert. Er wankt stark nach rechts gebogen zu den Rolltreppen. Aus dem Off hört man eine Stimme und lachen: "Des ist ned normal.... So schaut a guader Gast aus." Seit dem 5. 2. ist der Clip online und wurde bereits über 400 Mal geteilt und 1.600 Mal kommentiert. (Stand 7. 2. um 12:00). Viele der Kommentierenden amüsieren sich über den Zustand von Maxl. Andere sehen das Video auch sehr kritisch.

