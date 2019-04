Conchita vor Amadeus-Show: 'Bin jetzt größer als das Leben'

„Ich mache alles, wo ich im Mittelpunkt stehe – und werde das ausschlachten: Looks, Looks, Looks!“ Conchita (30) verspricht im oe24.TV-Inteview (heute ab 9.30 Uhr) wieder Großes für die Amadeus Awards. Heute Abend (21.55 Uhr, ORF eins) zeigt sie sich bei den Austro-Grammys erstmals live in schräger Doppel-Rolle. Neben der Moderation als ESC-Queen gibt’s die TV-Weltpremiere als Wurst.

Der neue Electropop-Song Hit Me als Highlight des Show-Programms, bei dem auch Josh. (Vielleicht), Pænda (Filler) und FM4-Siegerin Mavi Phoenix ihre neuen Hits präsentieren.

EAV-Show

Im Schatten der Wurst wird die EAV passend zum Abschied groß gefeiert: Neben dem Preis für das Lebenswerk und dem Live-Duett Gegen den Wind mit Lemo winken bis zu drei Awards.

Favoriten

Auch Gabalier, der wie gewohnt schwänzen will, RAF Camora, der seinen Auftritt bis zu letzt offenhält, oder die coolen Newcomer Cari Cari dürfen drei Mal hoffen. Je zwei Sieges-Chancen haben u. a. Avec, Seiler und Speer, Durchstarter Josh. und die Dauerbrenner Bilderbuch.

Die wichtigsten Nominierten

Song: RAF Camora, Seiler &Speer, Josh., Cesár Sampson, Cari Cari

RAF Camora, Seiler &Speer, Josh., Cesár Sampson, Cari Cari Album: EAV, Ina Regen, Soap & Skin, RAF Camora, Andreas Gabalier

EAV, Ina Regen, Soap & Skin, RAF Camora, Andreas Gabalier Live: Andreas Gabalier, Bilderbuch, Kurt Ostbahn, Pizzera & Jaus, Wanda

Andreas Gabalier, Bilderbuch, Kurt Ostbahn, Pizzera & Jaus, Wanda Lebenswerk: Geht fix an EAV

Conchita im Interview: "Bin jetzt größer als das Leben!

ÖSTERREICH: Sie moderieren heute zum zweiten Mal den Amadeus, trotzdem ist alles ganz neu…

Conchita: Es ist alles anders. Aber ich bin nicht ­weniger aufgeregt. Es gibt ja auch die TV-Premiere von Hit Me. Das wird eine Herausforderung. denn dafür muss ich mich noch einmal öfter umziehen!

ÖSTERREICH: Wird man den Unterschied zwischen Conchita und Wurst erkennen?

Conchita: Das hoffe ich, denn ich habe mir darüber schon ein paar Gedanken gemacht!

ÖSTERREICH: Wie viele neue Images haben Sie noch?

Conchita: Da kommt noch einiges, denn es macht mir unglaublich viel Spaß alle Regeln, die ich mir vorher auferlegt habe, zu ignorieren. Ich bin durch die vielen Verwandlungen größer als das Leben, ein bisschen dramatischer und hysterischer als sonst!

ÖSTERREICH: Das wäre als Conchita nicht gegangen?

Conchita: Wahrscheinlich hätte es als Conchita schon auch funktioniert, aber ich hatte dazu einfach keine Lust mehr!

ÖSTERREICH: Weil Sie Conchitas überdrüssig wurden?

Conchita: Wenn man eine Zeit immer das Gleiche macht, wird es langweilig!

ÖSTERREICH: Hier Conchita. Da Wurst. Ist das nicht ein bisschen schizophren?

Conchita: Ich habe mir diese Frage auch oft gestellt und bin draufgekommen: Am Ende ist es immer wurscht.

ÖSTERREICH: Ist das mehr Tom Neuwirth als früher?

Conchita: Es ist authentischer, denn man wird ja auch älter und das Leben prägt einen eben.

ÖSTERREICH: Wollen Sie Conchita noch immer töten?

Conchita: Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt mir noch etwas anderes ein, mit dem ich euch auf Trab halten kann.