Dancing Stars hat sie gewonnen, nun wünscht sich Michi Kirchgasser diese Dinge für die Zukunft.

Am Ende waren diese zwei - nicht ganz überraschend und sehr verdient - die Sieger: Ex-Skirennläuferin Michi Kirchgasser hat mit ihrem Profi-Partner Vadim Garbuzov die aktuelle Staffel von Dancing Stars gewonnen.

Nach Tanz-Sieg: Ein Baby für Michi Kirchgasser

Am Sonntag, 29.11. war das Tanz-Duo bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir" zu Gast. In dem Gespräch ging es zuerst um die Parallelen zwischen Kirchgasser und Garbuzov. Michi stand schon als Drijährige auf Schiern und auch für Vadim war ganz früh klar, dass er Profisportler werden wolle. Der sportliche Ehrgeiz ist also durchaus etwas, das die beiden auch m Training zu Dancing Stars verband.

Garbuzov will Rekord brechen

Doch wie geht es bei den beide nun weiter? Stöckl stellt die Frage, was in den nächsten fünf Jahren passieren solle: Garbuzov möchte sich auf weitere Weltmeistertitel fokussieren. Acht wären sein Traum: "Acht einfach, weil es eine Glückszahl ist von mir." Der Rekord liegt bei sechs Titeln. Auch bei Dancing Stars kann sich Garbuzov mehr vorstellen: "Ich habe schon immer davon geträumt, ein Juror zu werden bei Dancing Stars."

© ORF/Thomas Ramstorfer

Coaching und Baby für Kirchgasser

Michi Kirchgasser möchte sich nun ganz ihrem Coaching widmen. Ihr Traum ist es, junge Athleten zu unterstützen. Beim Sport, aber auch im Umgang mit Verletzungen oder wenn es um Sponsoren und Presse geht. Und privat? Da wünschen sich Michi und Ehemann Sebastian in den nächsten Jahren Kinder. "Das ist ein großer Wunsch," so Michis Mann. Und keck sagt er: "Dafür muss die Frau auch mal zu Hause sein."