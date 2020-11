Michaela Kirchgasser: Tränen und Jubel über ''Dancing Stars''-Sieg

Neun Monate kämpfte Michaela Kirchgasser gegen 9 andere Stars um den Sieg.

Es war ein Finale der großen Emotionen. Silvia Schneider und Michaela Kirchgassser (35) brachen am Ende der 13. Marathon-Staffel live vor 1,2 Millionen Zusehern in Tränen aus – ging doch nach neun (!) Monaten ihr Show-Leben in einem Nerven-Showdown zu Ende.Nach fast drei Stunden, in denen die Finalisten drei Mal übers Parkett wirbelten, stand um 23.01 Uhr die Siegerin fest: Michaela Kirchgasser konnte sich mit Partner Vadim Garbuzov gegen den Jury-Favoriten Cesár Sampson und seiner fulminanten Zirkus-Showtanz-Einlage mit Tanz-Profi Conny Kreuter durchsetzen und den Stern mit nach Hause nach Filzmoos in Salzburg holen.„Es ist ein unglaubliches Gefühl“, jubelte Kirchgasser. Was die Ex-Ski- und jetzige Tanz-Queen über ihren Sieg zu sagen hat, lesen Sie mit oe24plus.