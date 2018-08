Am Ende wird es noch einmal so richtig spannend!

Aus für Rolle

Larissa Marolt verlässt die Telenovela "Sturm der Liebe" nicht ohne einen Knall. Die sympathische Kärntnerin war rund ein Jahr als Ärztin Alicia Lindbergh zu sehen, Ende Oktober flimmert dann die letzte Folge mit ihr über den Bildschirm. Über das Ende dieses Kapitels sagt Marolt: "Mein Engagement bei 'Sturm der Liebe' war eine Erfahrung fürs Leben. Mich hat der wahnsinnige Zusammenhalt in dieser Produktion beeindruckt. Jetzt ist es an der Zeit, weiterzuziehen, aber ich nehme unglaublich viele schöne Erinnerungen mit. Set-Kollege Sebastian Fischer wird die Serie ebenso verlassen.

Neue Projekte

Am 15. Oktober ist es dann so weit und Marolts letzter Auftritt steht an - in Folge 3016. Der Abgang wird mit einer romantischen Hochzeit gekrönt. Der "Gala" hat sie verraten: "Ich habe Angebote, die am Tisch liegen!"