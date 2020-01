Papilaya liebt Mirjam-Zwilling

Grüße. Im September 2018 trennte sich Eric Papilaya (41) nach zwölf Jahren Beziehung und zwei Jahren Ehe von seiner Frau Julie. Schon Anfang 2019 gab es erste Gerüchte, dass der Sänger und Weichselbrauns Zwilling Melanie Binder (38) ein Paar sind. Öffentlich bestätigen wollte das jedoch keiner der beiden. Gott sei Dank sagen Bilder ja mehr als tausend Worte, und so sieht man die beiden in den letzten Tagen auf Fotos ­innig und verliebt.

© HAMERNIKING

Urlaub. Der Sänger und die ehemalige Dancing Stars-Kandidatin touren gerade quer durch die USA. Ein Besuch im Disneyland-Resort und ein Roadtrip nach Las Vegas standen bisher auf dem Programm.

Zuvor waren die beiden in London – wahrscheinlich zu Besuch bei Mirjam Weichselbraun und ihrer Familie. Ein bisschen ge­arbeitet wird zwischen all dem Jetset aber auch. Wie Papilaya auf Facebook verrät, plant er gerade eine neue Show in Las Vegas. Für den Musiker scheint es sowohl privat als auch beruflich richtig rundzulaufen. Auf den gemeinsamen Fotos mit Melanie strahlt er jedenfalls vollste Zufriedenheit aus.