Alaba im Liebes-Urlaub

Fußballer David Alaba genießt wie viele andere Promis Strand und Sonne.

Entspannung. Gemeinsam mit seiner Partnerin Shalimar und Sohn Zion lässt sich Star-Kicker David Alaba (29) zurzeit an der türkischen Riviera die Sonne auf den Bauch scheinen. Die Familie ist im Maxx Royal Belek Golf Resort untergebracht. Für eine Nacht in einem Standardzimmer zahlt man dort ungefähr 1.000 Euro. Dafür bietet das Fünf-Sterne-Hotel jeglichen Luxus und ist vor ­allem auch für Kinder ein Paradies.

Neun Pools, 16 Bars und acht Restaurants

Gourmets. Auch kulinarisch ist für Abwechslung gesorgt. David Alaba und seine Familie können aus acht À-la-carte-Restaurants wählen. Zudem gibt es neun Pools und 16 Bars. Shalimar nimmt die Follower auf Instagram mit, zeigt sich in sexy Posen und verschmust mit ihrem David. Nicht nur der Fußballer ist zurzeit am Strand zu Hause. Auch andere heimische Promis haben ihre Sommerreisen angetreten. ORF-Star Kristina Inhof hat es nach Barcelona verschlagen: „Vor der Frauen-Fußball-WM gönne ich mir hier ein Wochenende“, lässt sie wissen.

Bewegung. Moderatorin Victoria Swarovski sonnte sich erst an der Amalfiküste, jetzt ist sie in Saint-Tropez an der französischen Riviera angekommen und zeigt sich sportlich beim Wandern.