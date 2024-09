Andreas Gabalier verkündet neue Tour mit Finale in Wien!

Fans des Schlagerstars sind aus dem Häuschen - es kommt die neue Tour "Ein Hulapalu auf uns"

Nach seiner ausverkauften Open Air-Tour, verkündet der Volks-Rock'n'Roller bereits die nächste. 2025 geht er nochmal mit „EIN HULAPALU AUF UNS“ auf Reisen. Andreas Gabalier selbst sagt: „Ich gebe live alles für meine Fans! Weil es sich lohnt – für die Liebe, Freude und unbeschreibliche Momente, die ich allerorts zurückbekomme. Ein absolut einzigartiges Geschenk."

Mehr lesen:

Die Termine 2025

Auf Instagram präsentiert Gabalier bereits die einzelnen Tourdaten. Der Start wird in Mönchengladbach am 17. Juni sein. Danach geht es quer durch Deutschland. Unter anderem spielt er in den Städten Dresden, Erfurt, München und Hannover.





Österreich-Daten

In Österreich wird er von 15. bis 18. August wieder beim Musikfestival in Kitzbühel für Stimmung sorgen. Das große Tour-Finale lässt Andreas Gabalier in Wien über die Bühne gehen. Die Tickets sind ab 1. Oktober um 14:00 Uhr auf Eventim erhältlich. Mehr Informationen sind zurzeit noch nicht bekannt. Die Fans freuen sich zwar, doch einige sind auch unzufrieden.

Fans wütend

Dass bei 16 Konzerten nur drei in Österreich stattfinden, stößt manchen bitter auf: "Cool, dass es weitergeht, aber mit Outdoor vernachlässigst du Österreich ganz schön" und "Österreich sind nicht viele Termine", lauten die Kommentare. Die Schweizer fühlen sich komplett vergessen: "Was ist mit uns?" und "Da muss doch noch etwas kommen", schreiben die User.