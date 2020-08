Anna Netrebko ist jetzt Designerin

Dass Opern-Star Anna Netrebko schon immer ein Händchen für Kunst hatte, zeigte sich spätestens nach der Umgestaltung ihrer Wiener Dachterrasse. Jetzt bringt Donna Anna ihre Designs aber auch unter die Leute. Für die russische Firma mybacio designte Netrebko jetzt zwei Clutch-Bags nach ihren Vorstellungen. Eine davon zeigt „Madame Butterfly“ und die andere ein Motiv von Annas Dachterrasse. Fans müssen für die edlen Teile allerdings zwischen 400 und 600 Euro hinblättern (erhältlich bei mybacio.com)

Zurzeit trägt Netrebko ihre Kreationen auf den Straßen von Laibach, wo die Super-Diva mit Ehemann Yusif Eyvazov und Sohn Tiago einen Kurzurlaub genießt. Doch schon in den nächsten Tagen soll Netrebko wieder Richtung Österreich unterwegs sein, wo sie am 25. August im Rahmen der Salzburger Festspiele Werke von Tschaikowski singen wird. Danach ist sie – wieder mit ihrem Mann – am 30. August beim Grafenegg-Festival zu bewundern.