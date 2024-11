Anna Strigl: Diese heiße Influencerin heizt den "Dancing Stars" ein

Auf Instagram und TikTok ist Anna Strigl schon lange ein Star. Jetzt wird sie zum Dancing Star.

2025 wird der ORF-Ballroom wieder "brennen". Dafür soll neben dem Moderatoren-Duo Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll auch wieder die heimische Prominenz sorgen. Jetzt sind alle zehn Kandidaten fix. Mit Comedian Paulus Bohl (vom Duo Dr. Bohl), Ex-Politikerin und Unternehmerin Eva Glawischnig, Ex-Tennisprofi Stefan Koubek, Geschäftsfrau Simone Lugner, Moderatorin und Auftrittstrainerin Heilwig Pfanzelter, Schauspielerin Julia Cencig, Aaron Karl, Wolfgang „Fifi“ Pissecker, Andi Wojta und Influencerin Anna Strigl geht es in die 16. Staffel von „Dancing Stars“.

Strigl liebt Männer und Frauen

Anna Strigl: Die Influencerin mit mehr als einer halben Million Followern hat bereits TV-Erfahrung gesammelt. Sie war eine der Teilnehmerinnen der Netflix-Reality-Soap "Too Hot To Handle". Außerdem war sie mit der "Bachelorette" Stella Stegmann liiert. Die fesche Tirolerin steht sowohl auf Männer, als auch auf Frauen. In ihren zahlreichen Videos auf diversen Social-Media-Plattformen tanzt und singt Strigl auch immer wieder. Ihre Chancen auf den Sieg stehen also nicht schlecht. Gerade mit ihrer Reichweite.