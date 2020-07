ATV-Tara ist jetzt Sex-Influencerin

Öffentliche Party-Exzesse, Silikon-Brüste und jede Menge Trash-Drama - so haben wir alle Partyluder Tara aus der ATV-Sendung "Saturday Night Fever" in Erinnerung. Doch die Wiener Trash-Ikone hat ihren Lebensstil komplett gewandelt. Die 26-Jährige hat ihren Lebensmittelpunkt nach London verlagert, wo sie sich neue VIP-Kreise gesucht hat. Ihr Image als Partyluder hat Tara mittlerweile abgestreift und präsentiert sich auf Instagram als sexy Influencerin. In Dessous setzt sie sich in lasziven Posen in Szene.

Kaum wiederzuerkennen: Ex-Partygirl Tara inszeniert sich als Sex-Influencerin auf Instagram

Tara zu ihren ATV-Zeiten

© ATV

Taras Füße haben eine eigene Seite

Blonde Mähne, XL-Wimpern und Glamour-Looks: Tara hat sich als Influencerin neu erfunden. Auf Instagram folgen ihr 76.000 Follower. Für Fans mit besonderen Vorlieben hat Tara auch eine Seite eingerichtet, auf der man für 30 Dollar im Monat Zugang zu Bildern ihrer Füße hat.