Auch Menzinger ist Corona-positiv

Jetzt ist die österreichische Tänzerin Kathrin Menzinger positiv getestet worden. Sie fällt daher für die vierte Show aus

Heuer beutelt Corona die beliebte Tanzshow "Let's Dance" ganz schön durch. Nach Lilly Sayn-Wittgenstein, Caroline Bosbach, Andrzej Cibis, Malika Dzumaev , Timur Ülker, Joachim Llambi und Hardy Krüger wurde jetzt auch noch die österreichische Profitänzerin Kathrin Menzinger positiv auf das Coronavirus getestet. Sie wird daher am Freitag in der vierten Show pausieren. René Casselly wird aber auch ohne sie an den Start gehen, denn Ersatz ist bereits gefunden.

Sie ersetzt Kathrin Menzinger

"Ich habe wirklich alles dafür getan, dass mir das nicht passiert und es tut mir wirklich sehr leid, dass ich am Freitag nicht mit Rene tanzen kann, aber er hat großes Glück, denn Regina Luca wird für mich einspringen", erklärt sie in einem kurzen Instagram-Video, das auch RTL geteilt hat.